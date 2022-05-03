Сколько украинские олигархи и богачи пожертвовали на ВСУ

Богатейшие украинцы пожертвовали на помощь армии и гуманитарную поддержку населения минимум $140 млн с начала войны. Об этом пишет Forbes.ua .

Так, Ринат Ахметов передал на помощь Вооруженным силам Украины $72 млн. Кроме того, было уплачено $30 млн налогов, которые его компании заплатили в госбюджет авансом. Поданным СКМ, кроме того помощь получили 2,1 млн украинцев. В общей сложности Ахметов развивает семь направлений помощи.

Владельцы "Эпицентра" — Александр и Галина Гереги, пожертвовали $10 млн. Еще $30 млн налогов было заплачено авансом. Гереги концентрируют помощь ВСУ и терробороне. Также предложили властям Харькова бесплатно пользоваться продукцией строительных супермаркетов для нужд города.

Совладелец АТБ Геннадий Буткевич пожертвовал $5,7 млн, преимущественно на помощь военным, детям в больнице "Охматдет" и тысячам украинцев, получающих гуманитарку от АТБ.

Компания Ferrexpo Константина Жеваго, у которого сложные отношения с правоохранительными органами, отдала на гуманитарные нужды $6,7 млн плюс $30 млн налогов авансом.

Основатель стартапа MacPaw Александр Косован перечислил ВСУ $5 млн.

Юрий Косюк, основной акционер производителя курятины МХП, передал армии продукцию компании на $12 млн.

Олег Крот и Юрий Лабезников из холдинга Techiia, специализирующегося на киберспорте, закупили для ВСУ оборудование на $3,9 млн.

Вадим Новинский (Smart Holding) пожертвовал $7 млн, преимущественно на закупку медоборудования.

Макс Поляков, основатель Nooshere, предоставил на гуманитарные нужды минимум $2,3 млн. Он не раскрывает точную сумму поддержки из-за того, что не хочет пиариться на войне, уточняет Forbes.

Также армии и украинцам помогли Сергей Тигипко - $3,3 млн, и Александр Ярославский - $3,3 млн.

Находящийся в сложных отношениях с правоохранителями Дмитрий Фирташ пожертвовал $9,7 млн.