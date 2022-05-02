РоSSия запугивает Финляндию из-за намерения подать заявку на вступление в НАТО, - ЦПД

РоSSийские политики говорят, что хакеры РФ выведут из строя банковскую систему страны.

РоSSия начала запугивать Финляндию из-за намерения подать заявку на вступление в НАТО.

Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

РФ назвала Финляндию "фашистским" государством, а роSSийские политики озвучили ряд угрожающих заявлений.

"Госдума РоSSии готова расторгнуть договор об аренде Сайменского канала - одной из важнейших транспортных артерий Финляндии. РоSSия начнет демонстративное усиление группировки сухопутных сил и ПВО на границе с Финляндией, а также флота в Финском заливе. роSSийские хакеры выведут из строя банковскую систему Финляндии", - отметили в ЦПД.

Напомним, сегодня стало известно, что Финляндия одобрит вступление в НАТО 12 мая. Недавно в страну для учений прибыли военные корабли альянса.

Также финская компания “Fennovoima” разорвала контракт с “Росатомом” на строительство атомной электростанции.