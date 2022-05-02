В Европарламенте заявили, что применение РФ ядерного оружия станет объявлением войны человечеству

Мир должен сделать все возможное, для упреждения использования Россией ядерного оружия. В частности, Генеральная Ассамблея ООН должна принять резолюцию о том, что применение Россией ядерного оружия против Украины будет расценено, как объявление войны человечеству.

Об этом в комментарии Guildhall заявил экс-командующий Силам Обороны Эстонии, депутат Европейского парламента, генерал-лейтенант Риго Террас, информирует Апостроф .

"Применение ядерного оружия не принесет РоSSии никаких нужных результатов, поэтому я не считаю, что они нанесут удар. В то же время я убежден, что мы должны сделать все, чтобы гарантировать, что этого не произойдет", — заявил политик

"Именно поэтому я поддерживаю инициативу о том, что Генеральная ассамблея ООН должна принять резолюцию о том, что применение Россией ядерного оружия против Украины будет принято, как объявление войны всему человечеству", — считает европарламентарий.

"Что касается намерений применить ядерное оружие, заявлений на этот счет, то да, я считаю, что этого уже достаточно для исключения РоSSии из Совета Безопасности ООН . В то же время, в данном вопросе важной является позиция Китая, но попытка россиян применить ядерное оружие может изменить их позицию", — подытожил Риго Террас.

Ранее министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров косвенно намекнул, что РоSSия может применить против Украины ядерное оружие.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что миру надо готовиться к ядерному удару агрессора.

В эфире телеканала "РоSSия 1" роSSийская пропагандистка Ольга Скабеева и депутат Госдумы от фракции ЛДПР Алексей Журавлёв рассуждали, за сколько секунд межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" долетит до столиц Великобритании, Германии и Франции, дающих Украине оружие.