В Европарламенте заявили, что применение РФ ядерного оружия станет объявлением войны человечеству
Мир должен сделать все возможное, для упреждения использования Россией ядерного оружия. В частности, Генеральная Ассамблея ООН должна принять резолюцию о том, что применение Россией ядерного оружия против Украины будет расценено, как объявление войны человечеству.
Об этом в комментарии Guildhall заявил экс-командующий Силам Обороны Эстонии, депутат Европейского парламента, генерал-лейтенант Риго Террас, информирует
"Применение ядерного оружия не принесет РоSSии никаких нужных результатов, поэтому я не считаю, что они нанесут удар. В то же время я убежден, что мы должны сделать все, чтобы гарантировать, что этого не произойдет", — заявил политик
"Именно поэтому я поддерживаю инициативу о том, что Генеральная ассамблея ООН должна принять резолюцию о том, что применение Россией ядерного оружия против Украины будет принято, как объявление войны всему человечеству", — считает европарламентарий.
"Что касается намерений применить ядерное оружие, заявлений на этот счет, то да, я считаю, что этого уже достаточно для исключения РоSSии из Совета Безопасности ООН. В то же время, в данном вопросе важной является позиция Китая, но попытка россиян применить ядерное оружие может изменить их позицию", — подытожил Риго Террас.
Ранее министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров косвенно намекнул, что РоSSия может применить против Украины ядерное оружие.
Президент Владимир Зеленский предупредил, что миру надо готовиться к ядерному удару агрессора.
В эфире телеканала "РоSSия 1" роSSийская пропагандистка Ольга Скабеева и депутат Госдумы от фракции ЛДПР Алексей Журавлёв рассуждали, за сколько секунд межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" долетит до столиц Великобритании, Германии и Франции, дающих Украине оружие.
Ранее руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр Данилюк заявлял, что в ответ на подтверждение намерений о применении ядерного оружия против Украины РоSSия должна быть исключена из состава Совета Безопасности ООН, а Генассамблея ООН должна немедленно принять резолюцию о том, что такой шаг со стороны РФ станет объявлением войны человечеству.