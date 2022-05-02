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2022-05-02
На Донбассе взяли в плен роSSийских разведчиков: фото
Украинские защитники в Донецкой области взяли в плен группу спецназа Главного управления (ранее известное как ГРУ) Генерального штаба РоSSийской Федерации, информирует
Фото задержанных опубликовал Telegram-канал "Оперативный ВСУ".
"Донетчина, пленные роSSийские разведчики. Это тот самый хваленый "спецназ ГРУ", - говорится в сообщении под фотографиями.
Ранее Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщало, что украинские военные нанесли удар по 24-й отдельной бригаде спецназа ГРУ. Речь шла о группе роSSийских спецназовцев из Сибири вблизи населенного пункта Ямполь.
Отмечалось, что украинские десантники успешно ведут боевые действия в этом направлении, ликвидируя роSSийских оккупантов и бронетехнику.
Ксения Срибнянская, Апостроф