Украинские защитники в Донецкой области взяли в плен группу спецназа Главного управления (ранее известное как ГРУ) Генерального штаба РоSSийской Федерации, информирует Апостроф .

Фото задержанных опубликовал Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

"Донетчина, пленные роSSийские разведчики. Это тот самый хваленый "спецназ ГРУ", - говорится в сообщении под фотографиями.

Ранее Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщало, что украинские военные нанесли удар по 24-й отдельной бригаде спецназа ГРУ. Речь шла о группе роSSийских спецназовцев из Сибири вблизи населенного пункта Ямполь.

Отмечалось, что украинские десантники успешно ведут боевые действия в этом направлении, ликвидируя роSSийских оккупантов и бронетехнику.