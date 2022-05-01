Глава индийского правительства едет в ЕС объяснить, почему не поддерживает санкции против РоSSии

В экспертном сообществе Индии напрямую раздаются призывы к Украине уступить в войне, информирует ZN.ua.

Глава индийского правительства едет в ЕС объяснить, почему не поддерживает санкции против РоSSии
© flickr/Sanyam Bahga

Лидер Индии Нарендра Моди, не осуждающий нападение РФ на Украину и неоднократно подвергавшийся за это критике со стороны государств Запада, едет в ЕС объяснить свою позицию. Об этом, как сообщает Bloomberg, рассказал в воскресенье журналистам новоназначенный глава МИД этой страны Винай Кватра.

Сообщается. что глава индийского правительства намерен посетить несколько европейских столиц. Индийское издание DNA пишет, что премьер "обменяется видением" по поводу роSSийско-украинской войны.

По данным Bloomberg, Неренда Моди "донесет видение Индии в Германии и Франции", а также в Дании.

Индия известна тем, что она официально до сих пор не осудила РоSSию за вторжение в Украину. В то же время она закупает в РоSSии нефть по демпинговым ценам и призывает "обе стороны" к диалогу. После нападения РоSSии на Украину Индия купила уже почти столько же нефти, сколько приобрела за предыдущий год.

В контексте санкций против РоSSии это является важным фактором, ведь Индия является третьим по величине мировым потребителем нефти.

Издание Foreign policy пишет, что Дели сознательно сделало этот выбор и придерживается его, несмотря на давление Запада. В экспертном сообществе Индии напрямую раздаются призывы к Украине уступить в войне.


Лия Ильченко, ZN.ua

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