Попали в ставку генерала Герасимова в Изюме, - Геращенко

Подтверждено большое количество убитых офицеров оккупантов.

Попали в ставку генерала Герасимова в Изюме, - Геращенко
Валерий Герасимов

Украинские военные попали в штаб 2-й армии роSSийских оккупантов, где находится ставка начальника генштаба ВС рф Герасимова.

Об этом в Twitter написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Час тому получено подтверждение о вчерашнем взрыве в Изюме в районе штаба 2-й Армии. В том месте, где находится ставка начальника ГШ РФ Герасимова, приехавшего руководить наступлением на Славянск", - написал Геращенко.

По его словам, подтверждено большое количество убитых среди высшего офицерского состава армии оккупантов.

Ранее сообщалось, что начальник роSSийского Генштаба Герасимов прибыл в Харьковскую область, чтобы непосредственно руководить действиями оккупантов.

Час назад получено подтверждение о вчерашнем взрыве в Изюме в районе штаба 2 Армии ??.

В том месте где находится ставка Начальника ГШ рф Герасимова, приехавшего руководить наступлением на Славянск

Подтверждено большое количество 200-х среди высшего офицерского состава

— Антон Геращенко (@Gerashchenko7) May 1, 2022

По состоянию на 1 мая, роSSийские оккупанты потеряли в Украине 23,5 тыс. военных, 1 026 танков, 2 471 бронемашин, 451 артиллерийскую систему. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались именно на Изюмском направлении.

По словам президента Владимира Зеленского, армия РоSSии готовит дополнительные рефрижераторы для трупов своих военных и ожидает тысячи новых потерь.

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