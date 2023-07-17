Зафіксовано незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС

Нині він становить 16,43 м.

Зафіксовано незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції. Рівень води нині становить 16,43 м, інформує НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

Зафіксовано незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС
© Дело

"Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – 10,86 м", - йдеться в повідомленні, інформує ZN.ua.

В компанії зазначили, що нині рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.

Там також нагадали, що енергоблоки АЕС не працюють з вересня 2022 року, з того часу активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.


Анна Конюченко, ZN.ua





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