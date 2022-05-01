НАТО начинает военные учения на территории Польши и еще восьми стран Альянса
Всего в учениях примут участие 18 тысяч солдат из более чем 20 стран.
Сегодня, 1 мая, НАТО начинает военные учения "Защитник Европы" и "Быстрый ответ" на территории Польши и еще восьми стран Альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны Польши.
Учения продлятся почти месяц.
"С 1 по 27 мая 2022 года состоятся учения Defender Europe 2022 (DE22 – "Защитник Европы") и Swift Response 2022 (SR22 – "Быстрый ответ") с участием польских солдат", - говорится в сообщении.
Defender Europe 22 - это международные совместные и регулярные учения, организованные Вооруженными силами США для повышения готовности и оперативной совместимости между союзниками и партнерами США и НАТО.
В учениях примут участие 18 тысяч солдат из более чем 20 стран, из которых около 7 тысяч солдат и 3 тысячи единиц техники дислоцированы на территории Польши. Кроме солдат польского войска примут участие солдаты из США, Франции, Швеции, Германии, Дании и Великобритании.
Во время учений будут проверять способность бойцов участвовать в совместной боевой операции.
"Совместные учения повышают безопасность восточного фланга и служат для отработки в соответствии со стандартами НАТО процедур использования войск и их адаптации к новым вызовам современного поля боя и сдерживанию потенциального агрессора", - отмечают в ведомстве.
Напомним, ранее генерал НАТО Ширрефф высказал мнение, что Запад должен готовиться к войне с Россией, чтобы сдержать Путина.