РоSSийские оккупанты в воскресенье обстреляли агропредприятия в Синельниковском районе Днепропетровской области, в результате чего были разрушены два зернохранилища, одно из которых было с зерном.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

"У нас "прилет" в Синельниковском районе. Людей не зацепило. Ракета попала в склады агропредприятий. Один пуст, другой с зерном. Они разрушены. Орки с болезненным упрямством "демилитаризируют" наши склады", - написал он в своем Telegram-канале.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA/800

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA/800

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA/800

Напомним, сегодня роSSийские войска обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области. Попали по окраине одного из сел общины. Никто не пострадал. Подробная информация уточняется.