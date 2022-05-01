Оккупанты уничтожили два зернохранилища на Днепропетровщине

Людей не задело.

Оккупанты уничтожили два зернохранилища на Днепропетровщине
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA/800

РоSSийские оккупанты в воскресенье обстреляли агропредприятия в Синельниковском районе Днепропетровской области, в результате чего были разрушены два зернохранилища, одно из которых было с зерном.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

"У нас "прилет" в Синельниковском районе. Людей не зацепило. Ракета попала в склады агропредприятий. Один пуст, другой с зерном. Они разрушены. Орки с болезненным упрямством "демилитаризируют" наши склады", - написал он в своем Telegram-канале.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA/800
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA/800
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA/800

Напомним, сегодня роSSийские войска обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области. Попали по окраине одного из сел общины. Никто не пострадал. Подробная информация уточняется.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников МариуполяПодоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
Оккупанты уже потеряли в войне против Украины почти 22 тыс. военныхОккупанты уже потеряли в войне против Украины почти 22 тыс. военных
Блок рекламы


Похожие новости
На юге ВСУ уничтожили новейшую роSSийскую систему для приглушения беспилотниковНа юге ВСУ уничтожили новейшую роSSийскую систему для приглушения беспилотников
ВСУ уничтожили несколько командных пунктов оккупантов возле ИзюмаВСУ уничтожили несколько командных пунктов оккупантов возле Изюма
Украинские защитники за сутки уничтожили девять воздушных целей врагаУкраинские защитники за сутки уничтожили девять воздушных целей врага
Оккупанты сбрасывали на Чернигов агитлистовки времен Второй чеченской войны - ПтушкинОккупанты сбрасывали на Чернигов агитлистовки времен Второй чеченской войны - Птушкин
Чтобы втянуть в войну Приднестровье оккупанты готовят газету с фейковым призывом к ПутинуЧтобы втянуть в войну Приднестровье оккупанты готовят газету с фейковым призывом к Путину
Оккупанты массово воруют зерно на оккупированных территориях и пытаются... документально оформить грабеж, - МинАПОккупанты массово воруют зерно на оккупированных территориях и пытаются... документально оформить грабеж, - МинАП
Оккупанты готовятся к штурму Днепропетровской области и мародерствуют, - украинская разведкаОккупанты готовятся к штурму Днепропетровской области и мародерствуют, - украинская разведка
За субботу защитники востока Украины уничтожили самолет и 81 оккупантаЗа субботу защитники востока Украины уничтожили самолет и 81 оккупанта
В Луганской области оккупанты захватили контейнеры с одеждой ВСУ, возможны провокацииВ Луганской области оккупанты захватили контейнеры с одеждой ВСУ, возможны провокации
Оккупанты похитили из дома директора школы в КаховкеОккупанты похитили из дома директора школы в Каховке
Последние новости
Подгружаем последние новости