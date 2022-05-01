РоSSийский самолет нарушил воздушное пространство Швеции

РоSSийский самолет-разведчик Ан-30 нарушил шведское воздушное пространство, заявили в Генштабе вооруженных сил Швеции в субботу, 30 апреля. Днем ранее он ненадолго залетел на шведскую территорию, где его сфотографировали, уточнили в Генштабе, сообщает DW .

В министерстве обороны Швеции назвали происшедшее "абсолютно неприемлемым", особенно в связи с общей обстановкой в сфере безопасности нарушение воздушного пространства выглядит "крайне неуместно".

"Суверенитет Швеции должен соблюдаться неукоснительно", - заявил глава ведомства Петер Хультквист. Швеция выразит свой протест РоSSии по дипломатическим каналам.