РоSSийский самолет нарушил воздушное пространство Швеции

Принадлежащий РФ самолет-разведчик Ан-30 ненадолго залетел на шведскую территорию, заявили в Генштабе шведской армии. Минобороны Швеции назвало это "абсолютно неприемлемым", информирует ZN.ua.

РоSSийский самолет нарушил воздушное пространство Швеции

РоSSийский самолет-разведчик Ан-30 нарушил шведское воздушное пространство, заявили в Генштабе вооруженных сил Швеции в субботу, 30 апреля. Днем ранее он ненадолго залетел на шведскую территорию, где его сфотографировали, уточнили в Генштабе, сообщает DW.

В министерстве обороны Швеции назвали происшедшее "абсолютно неприемлемым", особенно в связи с общей обстановкой в сфере безопасности нарушение воздушного пространства выглядит "крайне неуместно".

"Суверенитет Швеции должен соблюдаться неукоснительно", - заявил глава ведомства Петер Хультквист. Швеция выразит свой протест РоSSии по дипломатическим каналам.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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