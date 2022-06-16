Союзники по НАТО договорились не давать Украине штурмовые самолеты и танки. Зеленский об этом знает – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киев сообщил, что у союзников по НАТО есть договоренность не передавать Украине штурмовые самолеты и танки, чтобы "не вступать в войну с Россией ".

"Это официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине оборонительным оружием, но не вступаем в войну с Россией . И потому определенные виды вооружения, например, штурмовые самолеты или танки договорено не поставлять. И президент Зеленский в курсе этого", – сказал Макрон в четверг на встрече с журналистами.

Он добавил, что главная помощь сосредоточилась на запасах и на бронированной технике.