РоSSийские войска похитили депутата Новой Каховки

После похищения 19 апреля его местонахождение неизвестно.

РоSSийские войска похитили депутата Новой Каховки
Ігор Протоковило
Фото: Новокаховська територіальна громада

Оккупанты 19 апреля похитили депутата Новокаховского городского совета, руководителя дачного поселка Игоря Протоковило.

Его местонахождение неизвестно, сообщили на странице Каховской городской территориальной общины в Facebook.

"19 апреля из собственного дома военными РФ был похищен житель Новой Каховки, депутат Новокаховского городского совета, руководитель дачного поселка Протоковило Игорь Анатольевич (1989 г.р.)", – говорится в сообщении.

Напомним, вчера роSSийские военнослужащие забрали из дома учителя, директора школы в Каховке (Херсонская область) Виктора Педальчука.

Враг регулярно берет в плен гражданских людей, в том числе представителей местных властей, которые отказались от сотрудничества с оккупантом. С начала военной агрессии со стороны РоSSии были зафиксированы 213 похищений гражданских лиц в одной только Запорожской области.

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