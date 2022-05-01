РоSSийские войска похитили депутата Новой Каховки

После похищения 19 апреля его местонахождение неизвестно.

Оккупанты 19 апреля похитили депутата Новокаховского городского совета, руководителя дачного поселка Игоря Протоковило.

Его местонахождение неизвестно, сообщили на странице Каховской городской территориальной общины в Facebook.

"19 апреля из собственного дома военными РФ был похищен житель Новой Каховки, депутат Новокаховского городского совета, руководитель дачного поселка Протоковило Игорь Анатольевич (1989 г.р.)", – говорится в сообщении.

Напомним, вчера роSSийские военнослужащие забрали из дома учителя, директора школы в Каховке (Херсонская область) Виктора Педальчука.

Враг регулярно берет в плен гражданских людей, в том числе представителей местных властей, которые отказались от сотрудничества с оккупантом. С начала военной агрессии со стороны РоSSии были зафиксированы 213 похищений гражданских лиц в одной только Запорожской области.