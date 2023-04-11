Один місяць війни – одне авто: Родина депутата Мамояна у 2022 році оновила автопарк на суму $1,3 млн

Також він проживає в незадекларованому маєтку у Києві вартістю близько $1 млн.

Родина народного депутата України депутатської групи "Платформа за життя та мир" (екс-ОПЗЖ) Суто Мамояна за 2022-й рік придбала 13 автівок на суму понад $1,3 млн. А сам депутат проживає у розкішному незадекларованому маєтку, оформленому на батьків. Про це йдеться у матеріалі журналістів Bihus.Info, інформує ZN.ua.

Один місяць війни – одне авто: Родина депутата Мамояна у 2022 році оновила автопарк на суму $1,3 млн
© Скріншот з відео

Згідно з деклараціями депутата Суто Мамояна, станом на 2020-й рік він володів автомобілями Mercedes-Benz G63 AMG 2018-го року та двома Toyota Land Cruiser 200 2017-2018 років. Цікаво, що "крузаки" він нібито придбав за 800$ (вісімсот доларів) кожен. Зараз їх у його власності немає, а депутат автомобілями, оформленими на родичів. Зараз депутат використовує Mercedes-Benz S500L 2020-го року вартістю $172 тисячі, придбаний з салону і оформлений на його двоюрідного брата – Тимура Сутка.

Супроводжує Суто Мамояна Toyota Land Cruiser 300, також новий і придбаний у вересні 2022-го року й оформлений на дядька нардепа. Такий коштує близько $90 тис. Цю автівку супроводжує інколи ще одна – ідентичний позашляховик теж орієнтовною вартістю $90 тисяч і теж оформлений на дядька, але вже через місяць після першого – у жовтні 2022-го року.

За кілька місяців до цих двох "крузаків"-близнюків у червні 2022-го року на дядька нардепа оформлено новий Lexus LX500d вартістю щонайменше $133 тисяч.


Також у вересні та жовтні 2022-го року на родичів Суто Мамояна було оформлено ще два Toyota Land Cruiser 300 загальною вартістю близько $180 тисяч.


А батько, кузени та дядько нардепа впродовж минулого року придбали ще чотири седани Toyota Camry. Одна Toyota – звичайна, вартістю від $31 тисячі і три – з гібридною силовою установкою за мінімум $37 тисяч кожна. Тобто за чотири автівки виклали щонайменше $141 тисяч.


У грудні 2022-го сім’я Суто Мамояна також придбала преміальний мікроавтобус Mercedes-Benz V300D ціною щонайменше $118 тисяч.


А в травні 2022-го року на жінку з прізвищем Мамоян було оформлено свіжий Mercedes-Benz S400L від $136 тисяч. Ним користується чоловік, якого журналісти неодноразово фіксували в місцях перебування Суто Мамояна.


На ту ж жінку у серпні 2022-го року оформили Mercedes-Maybach S680 2021-го року випуску. Ціни на таке авто стартують від $260 тисяч. І в ньому журналісти також помітили того самого чоловіка з оточення Мамояна.


Ще один Mercedes у сім’ї Суто Мамояна був придбаний у жовтні 2022-го року й оформлений на Сінота Мамояна. Це – новенький G63 AMG вартістю мінімум $225 тисяч. За кермом цього авто фіксували того самого водія.


Журналісти зафіксували виїзди нардепа з домоволодіння площею 132 сотки на лівому березі Києва. Земля з 2014-го року належить батькам нардепа і там на них оформлено "садові будинки" площею 110 та 270 м кв (за документами).


Проте насправді там розташовані два великі маєтки, декілька гаражів на десяток автомобілів, фонтани, альтанка, гостьовий та двоповерховий сторожовий будинки.

Через дорогу звідси – ще один маєток на ділянці 48 соток, яка належить двом кузенам нардепа, а на одного з них записано “садовий будинок” площею 134 м кв.

За приблизними оцінками, загальна ринкова вартість ділянок батьків та кузенів Суто Мамояна – $480 тисяч, а вартість одного з трьох будинків може сягати $1 млн.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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