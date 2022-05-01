ЕС до конца недели получит все документы от Украины, на статус кандидата в члены рассчитывают в июне, – Стефанишина

Часть переданных документов уже обработана.

ЕС до конца недели получит все документы от Украины, на статус кандидата в члены рассчитывают в июне, – Стефанишина
Фото: facebook/Петро Порошенко

Украина рассчитывает получить статус кандидата в члены Евросоюза в июне на встрече лидеров стран ЕС. До конца следующей недели украинская сторона должна завершить передачу всех необходимых документов.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканалов, пишет "РБК-Украина".

Она отметила, что часть переданных Украиной документов уже обработана. По ее словам, эту работу оценили высоко, и дополнительных вопросов не было. Теперь до конца следующей недели в ЕС должны передать книгу нашей государственности полностью.

"Мы рассчитываем, что когда лидеры ЕС соберутся на саммит в июне этого года, будет предоставлен Украине статус кандидата в члены ЕС", – сказала Стефанишина.

О возможности получить статус кандидата в члены уже в июне сообщали и раньше.

28 февраля, на пятый день полномасштабной войны РоSSии против Украины, президент Владимир Зеленский подписал заявку на безотлагательное вступление в Евросоюз по упрощенной процедуре. С инициативой такой заявки для Украины выступила Словакия, а решение об ускоренном предоставлении членства поддержали ряд государств ЕС, в частности, Венгрия.

1 марта Европейский парламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз.

Во время визита в Киев президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лично передала Зеленскому опросник о вступлении в Евросоюз. 18 апреля Украина передала его обратно в ЕС.

После обработки Украине могут предоставить статус государства-кандидата на вступление. Процесс присоединения может занять годы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников МариуполяПодоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
Оккупанты уже потеряли в войне против Украины почти 22 тыс. военныхОккупанты уже потеряли в войне против Украины почти 22 тыс. военных
Блок рекламы


Похожие новости
За субботу защитники востока Украины уничтожили самолет и 81 оккупантаЗа субботу защитники востока Украины уничтожили самолет и 81 оккупанта
Украина получит от Дании 25 БТРов, тяжелые минометы и тысячи минометных снарядов, - СМИУкраина получит от Дании 25 БТРов, тяжелые минометы и тысячи минометных снарядов, - СМИ
Центр противодействия дезинформации развенчал роSSийские фейки о ленд-лизе для УкраиныЦентр противодействия дезинформации развенчал роSSийские фейки о ленд-лизе для Украины
"Денацификация" Украины, русский язык и санкции в отношении РФ не обсуждаются на переговорах с Россией, - Подоляк"Денацификация" Украины, русский язык и санкции в отношении РФ не обсуждаются на переговорах с Россией, - Подоляк
Зеленский обсудил с Джонсоном оборонную поддержку УкраиныЗеленский обсудил с Джонсоном оборонную поддержку Украины
Макрон подтвердил Зеленскому готовность работать над «восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины»Макрон подтвердил Зеленскому готовность работать над «восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины»
Newsweek: Министр обороны США считает, что оборона Украины войдет в военную историюNewsweek: Министр обороны США считает, что оборона Украины войдет в военную историю
"Я это называю 911": Зеленский сделал важное заявление по гарантиям безопасности для Украины"Я это называю 911": Зеленский сделал важное заявление по гарантиям безопасности для Украины
Зеленский назвал роSSийский фейк о планах Польши захватить запад Украины "информационной ракетой"Зеленский назвал роSSийский фейк о планах Польши захватить запад Украины "информационной ракетой"
РоSSия распространяет в Приднестровье фейк об угрозе населению со стороны Украины, – ГенштабРоSSия распространяет в Приднестровье фейк об угрозе населению со стороны Украины, – Генштаб
Последние новости
Подгружаем последние новости