ЕС до конца недели получит все документы от Украины, на статус кандидата в члены рассчитывают в июне, – Стефанишина

Украина рассчитывает получить статус кандидата в члены Евросоюза в июне на встрече лидеров стран ЕС . До конца следующей недели украинская сторона должна завершить передачу всех необходимых документов.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканалов, пишет "РБК-Украина".

Она отметила, что часть переданных Украиной документов уже обработана. По ее словам, эту работу оценили высоко, и дополнительных вопросов не было. Теперь до конца следующей недели в ЕС должны передать книгу нашей государственности полностью.

"Мы рассчитываем, что когда лидеры ЕС соберутся на саммит в июне этого года, будет предоставлен Украине статус кандидата в члены ЕС ", – сказала Стефанишина.

О возможности получить статус кандидата в члены уже в июне сообщали и раньше.

28 февраля, на пятый день полномасштабной войны РоSSии против Украины, президент Владимир Зеленский подписал заявку на безотлагательное вступление в Евросоюз по упрощенной процедуре. С инициативой такой заявки для Украины выступила Словакия, а решение об ускоренном предоставлении членства поддержали ряд государств ЕС , в частности, Венгрия.

1 марта Европейский парламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз.

Во время визита в Киев президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лично передала Зеленскому опросник о вступлении в Евросоюз . 18 апреля Украина передала его обратно в ЕС .

После обработки Украине могут предоставить статус государства-кандидата на вступление. Процесс присоединения может занять годы.