РоSSия планирует "освободить мир от Запада". Подоляк предупредил союзников, что это значит на самом деле

РФ считает, что ей мешают самостоятельно внедрять свою политику, но умалчивает, что она заключается в массовых убийствах и разрушениях, информирует ZN.ua.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня назвал новую цель войны в Украине – Москва хочет "освободить мир от Запада". Об этом он заявил во время интервью "Синьхуа", отметив, что Европа и США пытаются "подавить государства", которые проводят самостоятельный курс в своей внутренней и внешней политике.

Очевидно, что этого бы не произошло, если бы этот же курс, о котором заявляет РФ, не был сосредоточен на вторжении в независимое государство с последующими массовыми разрушениями и убийствами. Но ведь об этом в Кремле вряд ли вспомнят.

"Наша "специальная военная операция" (война - ред.) в Украине тоже вносит вклад в процесс освобождения мира от неоколониального гнета Запада, густо замешанного на расизме и комплексе исключительности", — заявил Лавров вместо этого.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировал на такое заявление роSSийского министра. На своей странице в Твиттер он объяснил, что на самом деле "освобождение", о котором говорят в РФ – это массовые уничтожения.

"Освободить мир от Запада" – РоSSия снова озвучила новую цель разрушительной "спецоперации" в Украине. "Освобождение" по-русски – это лишь массовые уничтожения. Впрочем, следующие цели спецоперации РФ могут относиться к "освобождению" Марса от влияния марсиан. Ждем", — отметил Подоляк.

«Освободить мир от Запада» – РоSSия снова озвучила новую цель разрушительной «спецоперации» в Украине. «Увольнение» по-русски – это только массовые уничтожения. Впрочем, следующие цели спецоперации РФ могут относиться к «освобождению» Марса от влияния марсиан. Ждем.

– Михаил Подоляк (@Podolyak_M) April 30, 2022


Виктория Хмилевская, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"
Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников МариуполяПодоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSияне оплатят ленд-лиз Украине: как это будет реализованоРоSSияне оплатят ленд-лиз Украине: как это будет реализовано
РоSSияне хотят уничтожить Мариуполь и "Азов": в ОП рассказали об отношении Путина к вопросу эвакуацииРоSSияне хотят уничтожить Мариуполь и "Азов": в ОП рассказали об отношении Путина к вопросу эвакуации
Мир готов помочь спасти людей в Мариуполе, но РФ отвергает все предложения, - ПодолякМир готов помочь спасти людей в Мариуполе, но РФ отвергает все предложения, - Подоляк
РоSSия нанесла ракетный удар по Днепропетровщине и продолжает обстрел Херсонщины, - сводкаРоSSия нанесла ракетный удар по Днепропетровщине и продолжает обстрел Херсонщины, - сводка
РоSSия сменила тактику, следующая неделя определит ход войны – экспертыРоSSия сменила тактику, следующая неделя определит ход войны – эксперты
РФ перемещает подразделения из Белгорода на Харьковское направление, проводит аэроразведку над НиколаевомРФ перемещает подразделения из Белгорода на Харьковское направление, проводит аэроразведку над Николаевом
РоSSия пытается обменять гражданских на военнопленных – ВерещукРоSSия пытается обменять гражданских на военнопленных – Верещук
ЕС может одобрить постепенное нефтяное эмбарго против РоSSии уже на следующей неделе — New York TimesЕС может одобрить постепенное нефтяное эмбарго против РоSSии уже на следующей неделе — New York Times
Попытки перевести украинские оккупированные территории на рубли означают только одно: сама РоSSия пострадает, - ЗеленскийПопытки перевести украинские оккупированные территории на рубли означают только одно: сама РоSSия пострадает, - Зеленский
РоSSия распространяет в Приднестровье фейк об угрозе населению со стороны Украины, – ГенштабРоSSия распространяет в Приднестровье фейк об угрозе населению со стороны Украины, – Генштаб
Последние новости
Подгружаем последние новости