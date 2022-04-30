РоSSия планирует "освободить мир от Запада". Подоляк предупредил союзников, что это значит на самом деле

Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня назвал новую цель войны в Украине – Москва хочет "освободить мир от Запада". Об этом он заявил во время интервью "Синьхуа" , отметив, что Европа и США пытаются "подавить государства", которые проводят самостоятельный курс в своей внутренней и внешней политике.

Очевидно, что этого бы не произошло, если бы этот же курс, о котором заявляет РФ, не был сосредоточен на вторжении в независимое государство с последующими массовыми разрушениями и убийствами. Но ведь об этом в Кремле вряд ли вспомнят.

"Наша "специальная военная операция" (война - ред.) в Украине тоже вносит вклад в процесс освобождения мира от неоколониального гнета Запада, густо замешанного на расизме и комплексе исключительности", — заявил Лавров вместо этого.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировал на такое заявление роSSийского министра. На своей странице в Твиттер он объяснил, что на самом деле "освобождение", о котором говорят в РФ – это массовые уничтожения.

"Освободить мир от Запада" – РоSSия снова озвучила новую цель разрушительной "спецоперации" в Украине. "Освобождение" по-русски – это лишь массовые уничтожения. Впрочем, следующие цели спецоперации РФ могут относиться к "освобождению" Марса от влияния марсиан. Ждем", — отметил Подоляк.