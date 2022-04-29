ВСУ освободили село Русская Лозовая в Харьковской области: Казанский объяснил, почему это стратегически важный населенный пункт

Именно оттуда решисты прицельно обстреливали инфраструктуру Харькова, информирует ZN.ua.

ВСУ освободили село Русская Лозовая в Харьковской области: Казанский объяснил, почему это стратегически важный населенный пункт
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Журналист Денис Казанский рассказал, что силами штурмового подразделения ГУР МО под руководством Командующего Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский освобождено от оккупантов село Русская Лозовая в Харьковской области. На своем Телеграмм-канале он отметил, что сейчас оно полностью находится под контролем ВСУ.

"Это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков-Белгород. Именно из этого пригорода, во времена оккупации, враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова", — пишет журналист.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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