Трампу висунули обвинувачення за 31 пунктом у справі про зберігання секретних документів

Звинувачення також стосуються соратника колишнього американського президента.

Міністерство юстиції США опублікувало обвинувальний акт проти колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа у справі про неналежне поводження з секретними документами. Трампу висунули обвинувачення за 31 пунктом через умисне зберігання інформації про національну оборону, повідомляє CNN , інформує ZN.ua .

© NASA HQ PHOTO

Американські органи вважають, що екс-лідер зберігав у своїй резиденції Мар-а-Лаго на території штату Флорида секретні відомості, які могли зашкодити, зокрема, національні безпеці та міжнародним відносинам держави. Як зазначається в обвинуваченні, документи містили дані про військовий потенціал США та інших країн, американські ядерні програми, потенційні вразливості Штатів і союзників у разі атаки на них, плани можливих ударів у відповідь в разі нападу.

У Мін’юсті отримали докази того, що Трамп два рази показував таємні папери тим, хто не мав до них доступу. Також були випадки необережного поводження, внаслідок яких документи могли побачити інші люди, зберігання відповідних коробок у відкритих приміщеннях резиденції – таких як бальний зал чи ванна кімната.

Загалом же колишній президент отримав нові обвинувачення за 37 пунктами. По одному також стосуються ймовірних змови з метою перешкоджання правосуддю, приховування документа чи запису, корупційного приховування документа чи запису, приховування документа під час федерального розслідування, організації схеми з метою приховування та виголошення неправдивих заяв.