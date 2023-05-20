Підозрюваний у витоку секретних документів Пентагону Джек Тейшейра залишиться під вартою

Таке рішення ухвалив федеральний суддя.

Джек Тейшейра, військовослужбовець Національної гвардії ВПС США, якого звинувачують у публікації сотень секретних документів у соціальних мережах, залишиться під вартою до суду, дата якого ще не призначена. Таке рішення ухвалив федеральний суддя у п’ятницю, пише CNN, інформує ZN.ua.

Підозрюваний у витоку секретних документів Пентагону Джек Тейшейра залишиться під вартою
© The New York Times

Адвокати 21-річного Тейшейри просили відпустити його під домашній арешт.

Аргументуючи своє рішення, суддя звернув увагу на «нездорове», на його думку, захоплення підозрюваного зброєю та «брак чесності»: за його словами, Тейшейра кілька разів не дотримав свого слова.

Прокурори, у свою чергу, заявили, що нові докази в урядовому розслідуванні «заперечують зусилля обвинуваченого мінімізувати свою злочинну поведінку та підривають твердження підсудного про те, що йому можна довіряти щодо дотримання встановлених судом умов звільнення».

Уряд заявив, що керівництво Тейшейри двічі — у вересні та жовтні — попереджало його, що він працює з секретною інформацією.

Тейшейра був заарештований 14 квітня і звинувачений, відповідно до Закону про шпигунство, в несанкціонованому зберіганні та передачі інформації про національну оборону, а також у несанкціонованому видаленні секретної інформації та матеріалів захисту.

Його адвокати стверджували, що він не очікував, що секретна інформація, яку він опублікував на Discord, пошириться Інтернетом.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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