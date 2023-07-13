Немає сумнівів у тому, що Україна приєднається до НАТО після війни — глава Пентагону

За словами Остіна, ще є над чим працювати, щоб привести українські сили до стандартів НАТО.

Міністр оборони США Ллойд Остін не сумнівається у тому, що Україна приєднається до НАТО після завершення війни. Про це він заявив в інтерв'ю CNN .

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"Ми чули, що майже кожна країна в цій кімнаті сказала те ж саме", - зазначив Остін у Вільнюсі після саміту Альянсу.

Однак він додав, що "ще є над чим працювати", щоб привести українські сили до стандартів НАТО.

“Хоча ми робимо цю роботу зараз, коли вони ведуть цю війну, потрібно зробити ще більше для того, щоб вони мали повний набір можливостей", - заявив Остін.