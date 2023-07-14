Війною проти України Путін "наблизив НАТО до свого порогу" — глава Пентагону

Остін прокоментував відмову Туреччини від опору вступу Швеції в Альянс.

Рішення Туреччини розблокувати вступ Швеції в НАТО було одним із "багатьох великих досягнень" на саміті Альянсу в Литві, заявив міністр оборони США Ллойд Остін в інтерв’ю CNN .

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"Спочатку [президент Росії Владімір] Путін думав, що може розколоти НАТО і розділити нас - НАТО насправді став більшим", - зазначив Остін, вказавши на нещодавній вступ Фінляндії до Альянсу і згоду Туреччини розблокувати схвалення заявки Швеції.

Глава Міноборони США , відповідаючи на запитання про те, як президент РФ реагує на розширення Альянсу, сказав, що Путін діями проти України "наблизив НАТО до свого порогу”.

"Я впевнений, що Путін дуже стурбований, - заявив Остін.

"Такі країни, як Фінляндія і Швеція, приносять багато користі Альянсу, тому ми раді бачити їх на борту", - додав він.

Всі країни НАТО повинні ратифікувати заявку на вступ до Альянсу нового члена, і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відмовився від заперечень проти заявки Швеції, заявив генсекретар НАТО Єнс Столтенберг. Однак Ердоган також повідомив, що вступ Швеції до Альянсу турецький парламент розглядатиме не раніше осені цього року.

Також заявку Швеції повинна ратифікувати Угорщина. Однак в МЗС країни раніше заявляли, що Угорщина підтримає заявку Швеції на вступ до НАТО, як тільки це зробить Туреччина.

За словами Остіна, також існує "широка підтримка" виділення країнами Альянсу 2% свого валового внутрішнього продукту на оборонні витрати і надання Україні інвестицій, необхідних їй для самозахисту.