Китай не визнає Росію агресором попри те, що проголосував за резолюцію ООН, що містить відповідний пункт

У Пекіні кажуть, що підтримали тільки загальну спрямованість документу.

Китай заявив, що його позиція стосовно війни РФ з Україною не змінилася, хоча минулого тижня Пекін підтримав резолюцію ООН , у котрій цей конфлікт охарактеризований як агресія з боку Російської Федерації. Про це повідомляє видання South China Morning Post з Гонконгу (КНР), інформує ZN.ua .

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Тепер представництво Китаю в ООН каже, що проголосувало за текст резолюції загалом, а не за схвалення параграфа про агресію. Нагадаємо, тут йдеться про резолюцію, що передбачає співпрацю ООН та Ради Європи. Генасамблея ООН ухвалила її 26 квітня цьогоріч, віддавши 122 голоси "за" при 5-ти голосах "проти".

Були спроби побачити у позитивному голосуванні Китаю свідчення того, що він все ж визнає агресію РФ проти України. Раніше КНР ніколи не засуджувала напад Росії на Україну. Захід неодноразово критикував позицію Китаю через те, що той не закликав Росію вивести свої війська з України, а спроби Пекіна стати миротворцем були зустрінуті скептично, зважаючи на його тісні зв’язки з Москвою.

При цьому South China Morning Post, спираючись на думку експертів, зауважує, що Китай , на відміну від явних прибічників Росії, таких як Північна Корея, Сирія чи Білорусь, під час проблемних для РФ голосувань воліє утриматись, а не безумовно підтримувати росіян.