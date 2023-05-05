Китай не визнає Росію агресором попри те, що проголосував за резолюцію ООН, що містить відповідний пункт
У Пекіні кажуть, що підтримали тільки загальну спрямованість документу.
Китай заявив, що його позиція стосовно війни РФ з Україною не змінилася, хоча минулого тижня Пекін підтримав резолюцію ООН, у котрій цей конфлікт охарактеризований як агресія з боку Російської Федерації. Про це
Тепер представництво Китаю в ООН каже, що проголосувало за текст резолюції загалом, а не за схвалення параграфа про агресію. Нагадаємо, тут йдеться про резолюцію, що передбачає співпрацю ООН та Ради Європи. Генасамблея ООН ухвалила її 26 квітня цьогоріч, віддавши 122 голоси "за" при 5-ти голосах "проти".
Були спроби побачити у позитивному голосуванні Китаю свідчення того, що він все ж визнає агресію РФ проти України. Раніше КНР ніколи не засуджувала напад Росії на Україну. Захід неодноразово критикував позицію Китаю через те, що той не закликав Росію вивести свої війська з України, а спроби Пекіна стати миротворцем були зустрінуті скептично, зважаючи на його тісні зв’язки з Москвою.
При цьому South China Morning Post, спираючись на думку експертів, зауважує, що Китай, на відміну від явних прибічників Росії, таких як Північна Корея, Сирія чи Білорусь, під час проблемних для РФ голосувань воліє утриматись, а не безумовно підтримувати росіян.
Зокрема Китай утримався від голосування, чи варто вилучити із преамбули згадку про російську агресію проти України та Грузії, ту саму, що дала привід говорити про те, що китайці нібито засуджують російську агресію. Важливою є також реакція Росії у цій ситуації – вона не критикує Китай за такі голосування.