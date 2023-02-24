У Харківський ОВА розповіли, скільки населених пунктів регіону знаходяться під окупацією

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону повідомив, що наразі в окупації знаходяться 29 населених пунктів області і зв’язку з ними немає. Варто нагадати, що наприкінці минулого року Синєгубовим називалися ті ж самі цифри, але глава ОВА зазначав, що вони мають зв’язок з окупованою територією.

"У нас тимчасово окупованими залишаються 29 населених пунктів, жодного зв’язку з ними немає. Сполучення з цими територіями немає. Людей там залишилося мало, але там вони є. Але ми не маємо змоги довести туди гуманітарну допомогу. Люди фактично рік вже без електроенергії. Ситуація досить важка", – зазначив голова ОВА.

Синєгубов додав, що за увесь рік повномасштабної війни росіяни не погодили на Харківщині жодного "зеленого коридору", і евакуація відбувалася лише за хаотичними, ситуативними домовленостями та з урахуванням воєнної обстановки.