В крупнейших со времен холодной войны учениях примут участие 8 тыс. британских военных

Великобритания отправит 8 тыс. военных на масштабные военные учения, проведение которых запланировано летом в Восточной Европе. Об этом сообщило британское издание The Guardian .

В Минобороны Великобритании отметили, что учения были давно спланированы, но количество военных увеличили в ответ на нападение РоSSии на Украину.

Командующий полевой армией генерал-лейтенант Ральф Вуддиссе сказал: “Великобритания вносит значительный вклад в защиту Европы и сдерживание роSSийской агрессии. Масштаб развертывания в сочетании с профессионализмом, подготовкой и ловкостью британской армии умерит агрессию в таких масштабах, каких не было в Европе в этом веке”.

Министр обороны Бен Уоллес сказал: “Безопасность Европы никогда не была важнее. На этих учениях наши войска объединятся с союзниками и партнерами по НАТО и Объединенным экспедиционным силам, чтобы продемонстрировать солидарность и силу в одном из крупнейших совместных развертываний со времен холодной войны".