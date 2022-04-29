В крупнейших со времен холодной войны учениях примут участие 8 тыс. британских военных

В общей сложности участниками учений станут десятки тысяч военных НАТО, а также Финляндии и Швеции, информирует ZN.ua.

В крупнейших со времен холодной войны учениях примут участие 8 тыс. британских военных
© The Guardian

Великобритания отправит 8 тыс. военных на масштабные военные учения, проведение которых запланировано летом в Восточной Европе. Об этом сообщило британское издание The Guardian.

В Минобороны Великобритании отметили, что учения были давно спланированы, но количество военных увеличили в ответ на нападение РоSSии на Украину.

Командующий полевой армией генерал-лейтенант Ральф Вуддиссе сказал: “Великобритания вносит значительный вклад в защиту Европы и сдерживание роSSийской агрессии. Масштаб развертывания в сочетании с профессионализмом, подготовкой и ловкостью британской армии умерит агрессию в таких масштабах, каких не было в Европе в этом веке”.

Министр обороны Бен Уоллес сказал: “Безопасность Европы никогда не была важнее. На этих учениях наши войска объединятся с союзниками и партнерами по НАТО и Объединенным экспедиционным силам, чтобы продемонстрировать солидарность и силу в одном из крупнейших совместных развертываний со времен холодной войны".


Юлия Лавришин, ZN.ua

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