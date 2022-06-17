Новоград-Волынский решил вернуть название доимперских времен

Город был переименован в 1795 году после вхождения в РоSSийскую империю, информирует ZN.ua.

Новоград-Волынский решил вернуть название доимперских времен
© wikipedia.org

Депутаты городского совета Новоград-Волынского в Житомирской области приняли решение вернуть городу историческое название Звягель, которое было у города до 1795 года.

«Во время второго пленарного заседания двадцать первой сессии городского совета восьмого созыва депутаты поддержали судьбоносное решение для общества, а именно: возвращение городу исторического названия Звягель», - говорится в заявлении горсовета Новоград-Волынского.

В мэрии отметили, что в целом большинство жителей города поддерживают возвращение исторического названия, которое было у города еще со времен Средневековья.

За смену названия города проголосовали 22 депутата горсовета и городской голова, 4 высказались против, а еще 4 воздержались.

Окончательное решение о присвоении городу названия Звягель еще предстоит утвердить Верховной Радой Украины.


Ирина Знась, ZN.ua





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