Скільки ще росіян не повернуться з війни: оновлене зведення втрат РФ в Україні

Українці продовжують боротися за свою незалежність та нищити ворогів і їх військову техніку - всього за добу було ліквідовано близько 150 російських окупантів, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 45550 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ? 1921 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ? 4238 (+8) од,
  • артилерійських систем – 1033 (+1) од,
  • РСЗВ - 266 (+0) од,
  • засоби ППО - 146 (+1) од,
  • літаків – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів – 198 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 817 (+2),
  • крилаті ракети - 196 (+2),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3150 (+1) од,
  • спеціальна техніка - 99 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.


Марія Швець, Апостроф





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