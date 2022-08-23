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2022-08-23
Скільки ще росіян не повернуться з війни: оновлене зведення втрат РФ в Україні
Українці продовжують боротися за свою незалежність та нищити ворогів і їх військову техніку - всього за добу було ліквідовано близько 150 російських окупантів, інформує
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 45550 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ? 1921 (+2) од,
- бойових броньованих машин ? 4238 (+8) од,
- артилерійських систем – 1033 (+1) од,
- РСЗВ - 266 (+0) од,
- засоби ППО - 146 (+1) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 198 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 817 (+2),
- крилаті ракети - 196 (+2),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3150 (+1) од,
- спеціальна техніка - 99 (+0).
Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Марія Швець, Апостроф