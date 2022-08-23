Скільки ще росіян не повернуться з війни: оновлене зведення втрат РФ в Україні

Українці продовжують боротися за свою незалежність та нищити ворогів і їх військову техніку - всього за добу було ліквідовано близько 150 російських окупантів, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 45550 (+150) осіб ліквідовано,

танків ? 1921 (+2) од,

бойових броньованих машин ? 4238 (+8) од,

артилерійських систем – 1033 (+1) од,

РСЗВ - 266 (+0) од,

засоби ППО - 146 (+1) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 198 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 817 (+2),

крилаті ракети - 196 (+2),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3150 (+1) од,

спеціальна техніка - 99 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.