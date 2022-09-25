Додому повернуться, але частково: яскраві фотожаби та меми про мобілізацію росіян

Нещодавно країна-терорист Росія оголосила про "часткову" мобілізацію населення на повномасштабну війну проти України. Кремль називає її "частковою" нібито з причини обмеженого призову до окупаційного війська, тоді як українці точно знають: "часткова, бо окупант поїде додому частинами", інформує Апостроф.

"Апостроф" зібрав найсмішніші меми й фотожаби на тему путінської мобілізації в РФ.

Один із головних героїв російської мобілізації в українських мемах - це чорний пакет. Зараз чорний пакет асоціюється зі знищеними російськими окупантами, яких відправляють додому саме у такий спосіб. Українці неабияк стурбовані, де їм взяти ще 300 тисяч чорних пакетів?!

Ще одна зірка мемів про путінську мобілізацію - Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, який також жартує про "часткову" мобілізацію та просить поставити на московському радіо пісню українського гурту СКАЙ "Тебе це може вбити".

Крім того, українці створили ще чимало мемів із найрізноманітнішими сюжетами, зокрема, які стосуються у відмінності менталітету наших громадян і громадян країни-терориста РФ.

Як кажуть, гумор - це потужна зброя.


Ліза Бровко, Апостроф





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