FT: Західні компанії не повернуться в Росію після закінчення війни проти України, це невигідно

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав «немислимим» повернення до нормальних відносин з «агресивною, імперіалістичною Росією Владіміра Путіна». Іншими словами, без зміни режиму в РФ не буде й повернення німецько-російського партнерства.

А що скаже світ бізнесу? Що західні приватні компанії, які працювали на російському ринку до початку вторгнення в Україну, зроблять, щойно війна закінчиться? Про це пише Financial Times , пропонуючи розглянути гіпотетичний сценарій.

«Уявіть, що ви керуєте компанією, доходи якої зростали на 5-10% щороку. Раніше на Росію припадало 5% доходу. Вторгнення Владіміра Путіна закінчилося угодою, домовитися про яку допомогли США і ЄС і яка дала гарантії безпеки Україні. Путін захопив Донбас, сухопутне сполучення з Кримом і залишився при владі вдома. Він найбільш авторитарний з усіх російських авторитаристів. Ваша компанія призупинила діяльність в Росії, коли війна почалася. Чи запустите ви російський бізнес тепер?» - пише видання.