«Це неминуче»: в Міноборони розповіли, як повернуть анексований Крим

Україна готується знищити західною зброєю Чорноморський флот РФ і повернути Крим.

Про це заявив у інтерв'ю The Times заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.

Під час свого візиту до Британії, де спостерігає за навчаннями українських військових, Гаврилов наголосив, що Росія має відповісти за свою агресію.

Заступник голови Міноборони зазначив, що українські військові нарощують власні протикорабельні ракети і чекають отримання зброї більшої дальності від інших країн, перш ніж розпочати штурм.

«Ми розпочали з операції на Зміїному острові. Ми отримуємо протикорабельні засоби, і рано чи пізно ми націлимося на флот. Це неминуче, тому що ми маємо гарантувати безпеку нашому народу», – заявив Гаврилов.

Російські кораблі в Чорному морі регулярно запускають крилаті ракети по українській інфраструктурі на півдні. Позиції кораблів означають, що Україна не може експортувати зерно з таких портів, як Одеса, через побоювання, що їхні судна піддадуться нападу.