Деяким українцям дозволили залишити Україну на 7 днів: що буде із заставою у 200 тисяч, якщо не повернуться

У п'ятницю, 19 серпня, уряд дозволив деяким чоловікам виїжджати за межі України в період дії воєнного стану на строк до 7 днів з 1 вересня. Окрім дотримання низки умов, необхідно також внести на банківський рахунок суттєву заставу.

Про це повідомила перший віце-прем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За її словами, підприємець чи компанія, яка відправляє співробітника до робочої поїздки за кордон, мають внести 200 тисяч гривень застави. Ці гроші обіцяють повернути власнику після того, як людина приїде із відрядження до України, інформує Апостроф.

"У разі порушення умов відрядження заставу перерахують на потреби Міністерства оборони, а підприємство не зможе більше ніколи оформити нові дозволи на виїзд співробітників за кордон, а діючі будуть скасовані", - сказала Свириденко.


Маргарита Лепс, Апостроф





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