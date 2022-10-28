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2022-10-28
Туреччина і Україна повернуть мир у Чорноморський регіон – Зеленський
Спільні зусилля країн сприятимуть налагодженню стабільності, інформує
© Володимир Зеленський/Facebook
Президент України Володимир Зеленський привітав Туреччину з 99-ю річницею проголошення республіки. Глава держави висловив сподівання, що наші країни спільними зусиллями повернуть мир, безпеку та стабільність у Чорноморський регіон. Про це очільник країни
«Вітаю Туреччину і Президента Реджепа Тайїпа Ердогана з 99-ю річницею проголошення Республіки. Бажаю дружньому турецькому народу миру, добробуту і процвітання. Вірю, що продовження наших спільних зусиль сприятиме поверненню миру, безпеки та стабільності у Чорноморський регіон», - написав Зеленський.
Михайло Яровенко, ZN.ua