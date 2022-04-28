ВСУ освободили село под Харьковом и бьют врага под Николаевом: сводка Генштаба ВСУ на вечер 28 апреля

Идут 64-е сутки противостояния украинского народа русскому вторжению . На вечер четверга, 28 апреля, враг ведет наступление на востоке, пытается оцепить силы ООС и получить сухопутный коридор в оккупированный Крым, информирует Апостроф .

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook.

Наибольшая активность противника наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях .

На Волынском и Полесском направлениях авиация противника продолжает из Беларуси наносить ракетно-авиационные удары по объектам на территории Украины. Авиационные подразделения воздушно-космических сил РФ продолжают использовать аэродром Барановичи. Средства противовоздушной обороны ВС РБ продолжают несение дежурства в усиленном режиме.

На Северском направлении признаков формирования врагом группировки для возобновления наступления не обнаружено. Оккупанты проводят мероприятия по усилению прикрытия определенных участков границы. Так, в пограничную зону в направлении Черниговской и Сумской областей введены дополнительные подразделения Росгвардии.

На Слобожанском направлении враг провел развертывание на территории Белгородской области до пяти дивизионов ОТРК "Искандер-М". Противник продолжает осуществлять перегруппировку своих сил и вывел для восстановления боеспособности на территорию РФ батальонную тактическую группу воздушно-десантных войск из-за значительных потерь в личном составе и военной технике. Кроме того, батальонная тактическая группа из состава подразделений 29-й армии Восточного военного округа перемещена с территории Белгородской области РФ в Харьковскую область. Противник продолжает воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами.

Вражеские подразделения предприняли попытку наступления на позиции Сил обороны Украины на направлениях Бражковки и Довгенького. Успеха не имели, понесли потери и отошли. Также кафиры безуспешно пытались взять под контроль основные объекты Большой Камышевахи. Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области.

На Донецком и Таврическом направлениях враг с целью сковывания наших войск и удержания ранее занятых рубежей осуществлял огненное поражение позиций подразделений защитников Украины с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии практически вдоль всей линии столкновения.

Противник пытался полностью захватить Рубежное, но успеха не имел, понес потери и отступил на ранее занятые позиции.

В Кураховском направлении враг безуспешно пытался наступать в направлениях населенных пунктов Солодке и Новомихайловка.

Противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредоточены на блокировании наших подразделений в районе завода "Азовсталь" с целью недопущения их прорыва.

На направлении Донецк – Запорожье враг проводил наступление в направлении населенных пунктов Нескучное и Времовка, успеха не имел. Продолжает усиливать группировку войск.

Корабли флота кафиров в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по территории Украины, выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий и ведут разведку.

На Южнобужском направлении успешно отражена попытка штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое; Ивановка и Заградовка.