Морпіхи звільнили село під Новою Каховкою та підняли український прапор: відео

Військовослубовці Збройних сил під час контрнаступу на півдні України звільнили населений пункт на Херсонщині.

Про це повідомляє прес-служба 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського.

За інформацією підрозділу ВМСУ, морські піхотинці під час контрнаступу на півдні України звільнили населений пункт Львове Херсонської області.

Як інформує прес-служба 35-ї бригади морської піхоти, військовослужбовці вже підняли державний прапор на центральній площі.

"Одеські морпіхи підняли український прапор в центрі населеного пункту Львове що на Херсонщині. Перед тим звільнивши його мешканців від російських окупантів", - йдеться у підписі до відеоролика, який був оприлюднений прес-службою 35-ї окремої бригади.

Варто зазначити, що на онлайн-карті DeepState населений пункт Львове зазначений у статусі "звільнено".