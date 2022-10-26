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2022-10-26
На Донбасі ЗСУ підняли прапор над ще одним звільненим селом: відео та карта
У середу, 26 жовтня, українська армія звільнила від російських окупантів населений пункт Невське.
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Бійці скинули російський прапор, від якого майже нічого не залишилося і поставили українську. Саме село під час бойових дій було зруйновано.
Невське розташоване у Сватівському районі Луганської області, неподалік окупованої Кремінної.
Євген Устименко, Апостроф