На Донбасі ЗСУ підняли прапор над ще одним звільненим селом: відео та карта

У середу, 26 жовтня, українська армія звільнила від російських окупантів населений пункт Невське.

Відео опублікував у Facebook 8-ий полк спецпризначення ССО ЗСУ, інформує Апостроф.

Бійці скинули російський прапор, від якого майже нічого не залишилося і поставили українську. Саме село під час бойових дій було зруйновано.

Невське розташоване у Сватівському районі Луганської області, неподалік окупованої Кремінної.


Євген Устименко, Апостроф





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