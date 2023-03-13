Макрон прийме Орбана у Парижі для робочої вечері

Еммануель Макрон, який напередодні зустрічався з очільником британського уряду Ріші Сунаком, у понеділок прийме прем’єра Угорщини Віктора Орбана. інформація про зустріч з’явилася у графіку президента, який публікує Єлисейський палац. Про це повідомляє Le Figaro.

Макрон та Орбан мають зустрітися 13 березня о 20 годині, це буде перша їхня двостороння зустріч після грудня 2021 року у Будапешті.

Як повідомляє видання, зустріч буде нагодою "підтвердити важливість європейських цінностей і єдність країн Європи у підтримці України, що зазнає російської агресії, зокрема шляхом застосування санкцій проти Росії". Окрім того, Макрон планує підняти питання про важливість верховенства права і нагадати Орбану про необхідність ратифікувати вступ до НАТО Фінляндії та Швеції (хоча французькі дипломатичні джерела переконані, що це невдовзі відбудеться).

Також сторони планують обговорити питання політики у сфері промисловості, енергетики та міграції.