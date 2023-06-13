Італія прийме на озброєння крилату ракету, яка є модернізацією Storm Shadow

Подібні боєголовки прекрасно проявили себе під час ударів по російських військах на тимчасово окупованих територіях.

Військово-морські сили Італії закуплять французькі морські крилаті ракети SCALP Naval з дальністю польоту 1000 кілометрів. Про це повідомляє італійське оборонне видання RID з посиланням на власні джерела, інформує ZN.ua .

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Оборонне відомство Італії уже тривалий час розширює свої оперативні та стратегічні можливості. Один із ключових аспектів цього процесу – пошук далекобійних крилатих ракет морського базування для розширення потенціалу власних військово-морських сил.

У 2020 році міноборони країни вирішило почати процес придбання нової керованої ракети, яка змогла би запускатись з військового корабля та підводного човна і була би здатна уражати цілі у глибокому тилу супротивника. Тоді вибір стояв між американською крилатою ракетою Tomahawk та французькою MdCN, також відомою як SCALP Naval.

За інформацією видання, схоже, що вибір італійських військових зупинився на крилатих ракетах MdCN. У зв’язку з прийнятим рішенням очікується, що вже протягом цього року Італія та Франція мають підписати відповідну угоду.