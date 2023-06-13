Італія прийме на озброєння крилату ракету, яка є модернізацією Storm Shadow

Подібні боєголовки прекрасно проявили себе під час ударів по російських військах на тимчасово окупованих територіях.

Військово-морські сили Італії закуплять французькі морські крилаті ракети SCALP Naval з дальністю польоту 1000 кілометрів. Про це повідомляє італійське оборонне видання RID з посиланням на власні джерела, інформує ZN.ua.

Італія прийме на озброєння крилату ракету, яка є модернізацією Storm Shadow
© Rept0n1x / Вікіпедия

Оборонне відомство Італії уже тривалий час розширює свої оперативні та стратегічні можливості. Один із ключових аспектів цього процесу – пошук далекобійних крилатих ракет морського базування для розширення потенціалу власних військово-морських сил.

У 2020 році міноборони країни вирішило почати процес придбання нової керованої ракети, яка змогла би запускатись з військового корабля та підводного човна і була би здатна уражати цілі у глибокому тилу супротивника. Тоді вибір стояв між американською крилатою ракетою Tomahawk та французькою MdCN, також відомою як SCALP Naval.

За інформацією видання, схоже, що вибір італійських військових зупинився на крилатих ракетах MdCN. У зв’язку з прийнятим рішенням очікується, що вже протягом цього року Італія та Франція мають підписати відповідну угоду.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
Через чотири дні після катастрофи на ГЕС: Путін нарешті розпорядився створити урядову комісіюЧерез чотири дні після катастрофи на ГЕС: Путін нарешті розпорядився створити урядову комісію
Верховна Рада звернулась до ООН із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризмуВерховна Рада звернулась до ООН із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму
Загарбники посилюють адміністративно-поліцейський режим на окупованих територіях Запоріжжя — ЦНСЗагарбники посилюють адміністративно-поліцейський режим на окупованих територіях Запоріжжя — ЦНС
МЗС Британії: Брязкання зброєю з боку Путіна не завадить нам підтримувати УкраїнуМЗС Британії: Брязкання зброєю з боку Путіна не завадить нам підтримувати Україну
Росіяни селять разом із військовими тих, хто врятувався від повені, щоб прикритися від ударів – ГенштабРосіяни селять разом із військовими тих, хто врятувався від повені, щоб прикритися від ударів – Генштаб
Блок рекламы


Похожие новости
Польща надала Молдові партію озброєння та боєприпасівПольща надала Молдові партію озброєння та боєприпасів
Ракети Storm Shadow показали максимальну ефективність – РезніковРакети Storm Shadow показали максимальну ефективність – Резніков
Італія візьме участь у підготовці українських військовихІталія візьме участь у підготовці українських військових
Південна Корея випробувала новітню балістичну ракету KTTSMПівденна Корея випробувала новітню балістичну ракету KTTSM
Бояться Storm Shadow: удари по російських тилах у Луганській області дуже тривожать окупантів – ISWБояться Storm Shadow: удари по російських тилах у Луганській області дуже тривожать окупантів – ISW
Росія розлютилася від передачі Україні ракет Storm Shadow: МЗС висловило «протест»Росія розлютилася від передачі Україні ракет Storm Shadow: МЗС висловило «протест»
Турецька компанія представила балістичну ракету з дальністю до 1000 кілометрівТурецька компанія представила балістичну ракету з дальністю до 1000 кілометрів
Блінкен про передачу Україні Storm Shadow: "Різні країни будуть робити різні речі, все залежить від можливостей"Блінкен про передачу Україні Storm Shadow: "Різні країни будуть робити різні речі, все залежить від можливостей"
Це краще, ніж ATACMS: у Defense Express розповіли, що ефективність Storm Shadow — 97%Це краще, ніж ATACMS: у Defense Express розповіли, що ефективність Storm Shadow — 97%
Британія поставила Україні крилаті ракети Storm Shadow з дальністю до 250 км — CNNБританія поставила Україні крилаті ракети Storm Shadow з дальністю до 250 км — CNN
Последние новости
Подгружаем последние новости