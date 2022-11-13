Окупанти з РСЗВ обстріляли село під Запоріжжям, пошкоджена лінія електропередач

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Окупанти з РСЗВ обстріляли село під Запоріжжям, пошкоджена лінія електропередач
Фото ілюстративне
© turchynov.com

Окупанти з РСЗВ обстріляли село під Запоріжжям. Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух.

«Ворог продовжує тероризувати мирне населення області нічними обстрілами О 2 годині ночі засобами РСЗВ росіяни обстріляли одне з сіл Запорізького району», - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена лінія електропередач, житлові будинки та легкові автомобілі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Крім того, спеціальні служби до ранку займалися знешкодженням частин ракети з касетним боєкомплектом, яку збили українські захисники. Ракета впала в одному з районів Запоріжжя.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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