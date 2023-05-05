Вчора ввечері над Києвом було сбито втратившого керування БпЛА Bayraktar TB2

У четвер, 4 травня, ввечері розрахунками ППО було сбито БпЛА. Внаслідок падіння його уламків у Солом’янському районі Києва виникла пожежа. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Про це KВ дізналась з повідомлення пресслужби Повітряних сил ЗСУ.

Згідно з повідомленням, вчора близько 20 години у Київської області, під час планового польоту, втратив керування БпЛА Bayraktar TB2.

Як розповіли у Повітряних силах ЗСУ, оскільки неконтрольоване перебування БпЛА у небі столиці могло привести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп. Врешті, БплА було знищено.

“Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються. Імовірно йдеться про технічну несправність, причини встановлюються”, – зазначають у відомстві.

Також повідомляється, що внаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА жертв та постраждалих немає.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив , що у Солом?янському районі рятувальники ліквідували загоряння на першому поверсі 4 поверхової будівлі ТЦ, що сталося на площі 50 м.кв.

Він розповів, що внаслідок ураження уламків літального апарату вибуховою хвилею зруйновані декоративні зовнішні елементи будівлі та скло на площі до 150 м.кв. Несучі конструкції не пошкоджені.

Нагадаємо, у ніч з 3 на 4 травня рашисти атакували столицію дронами-камікадзе. Внаслідок нічної атаки на Київ у трьох районах впало близько 10 уламків збитих ворожих БпЛА в Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці. Через падіння частково пошкоджені припарковані автомобілі та дорожнє покриття.