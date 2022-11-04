ЗСУ звільнили село за 80 км від Херсона: відео та карта

Під час контрнаступу на південному напрямку Збройні Сили України звільнюють від окупантів населені пункти, поступово наближаючись до Херсону, де з будівлі обласної держадміністрації дивним чином зник російський прапор.

Про звільнення невеличкого села Мала Сейдеминуха, яке знаходиться усього у 80 км від Херсону, повідомили бійці 61 окремої піхотної Степової бригади.

Воїни 61 ОПБр виклали відео, як встановлюють український прапор на даху будівлі звільненого населеного пункту у Калинівській селищній громаді Бериславського району, інформує Апостроф .

"Підійми його, братан! Ось за це ми тут...", - наголошує оператор, який знімав півхвилинне відео.





"Мала Сейдеминуха - це Україна!", - титрується ролик.