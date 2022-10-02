ЗСУ звільнили ще одне село на Херсонщині: відео та карта

Збройні Сили України звільнили від окупантів село Золота Балка у Херсонській області .

Про це повідомляє сторінка у Фейсбуці "Наш Херсон" із посиланням на російських пропагандистів, інформує Апостроф .

ЗСУ закріпилися у н.п. Золота Балка Нововоронцовського району Херсонської області та лісосмугою перед Хрещенівкою, підрозділи ЗС Росії зазнали втрат, повідомляють ворожі ресурси.

Українська армія продовжила стягування сил, у той же час резерви у частин ЗС Росії, задіяних в обороні, відсутні.

Водночас офіційного підтвердження цієї інформації з боку Генштабу поки що немає.