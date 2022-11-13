ЗСУ звільнили село на Луганщині: відео та карта

Збройні Сили України звільнили село Макіївка, де було знищено батальйон мобілізованих росіян з Воронезької області, у Красноріченській селищній громаді Сватівського району Луганської області.

Про це повідомляє Луганська військова адміністрація на офіційному каналі у Telegram, а також це показано на інтерактивній карті бойових дій в Україні DeepState.

"Село Макіївка, що у Красноріченській селищній громаді Сватівського району, переходить у "синю зону". Українські військові відновили контроль над населеним пунктом", - йдеться у повідомленні.

Також Луганська ОВА опублікувала відео від українського військовослужбовця, який виклав його у TikTok і підписав "Було важко". На відео ЗСУ їде по Макіївці, показуючи зруйновані будинки, повалені дерева та стовпи.

Фото: t.me/DeepStateUA

Фото: deepstatemap.live


Катерина Глянько, Апостроф





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