Окупанти повністю зрівняли із землею село під Ізюмом: моторошні фото

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну село Кам'янка залишалося в окупації до вересня, допоки його не звільнили українські захисники разом з Ізюмщиною. У мережі з'явилися вражаючі жорстокою реальністю фото зруйнованої Кам'янки. Село повністю знищено, як і сусідня Мала Комишуваха.

Відповідні знімки показав Telegram-канал Izyum Live news.

Це село знаходиться від 7 кілометрів до Ізюма. Бої у відповідному районі велися настільки запеклі, що не залишилося жодного вцілілого будинку, а інфраструктура повністю зруйнована, як і весь населений пункт.

На фото можна побачити знищені будівлі та російську військову техніку, які після себе залишили загарбники, вдаючись до втечі з Кам'янки.