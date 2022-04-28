В Мариуполе оккупанты возобновили обыски и задержания, возможные провокации перед подготовкой штурма "Азовстали"

РоSSийские войска активизировались в районе парка "Радуга".

В Мариуполе оккупанты возобновили обыски и задержания, возможные провокации перед подготовкой штурма "Азовстали"

В Мариуполе оккупанты возобновили активность в районе парка "Радуга". Они обыскивают и задерживают людей, предупредили в Telegram мариупольского городского совета.

"Идет интенсивное перемещение военной техники. Просим мариупольцев быть осторожными. Возможны провокации перед подготовкой очередного штурма "Азовстали"", – говорится в сообщении.

"Азовсталь", невзирая на постоянные бомбовые удары, продолжает держаться. На заводе в укрытиях находится по меньшей мере 2000 гражданских, включая детей, сообщал основатель полка "Азов" Андрей Белецкий LB.ua. Кроме них, на Азовстали остаются украинские защитники. По данным разведчиков, россияне могут применить химическое оружие против людей, находящихся на заводе "Азовсталь". Согласно последним данным, во избежание потерь среди вооруженных сил РоSSии враг может устроить так называемое выкуривание украинских защитников и мирного населения с предприятия.



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