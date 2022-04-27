Подоляк считает, что Молдова является следующей целью роSSийских оккупантов

РоSSия пытается дестабилизировать ситуацию в "ПМР" и намекает Молдове, чтоб ждала "гостей".

Подоляк считает, что Молдова является следующей целью роSSийских оккупантов
Фото: ОПУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал информацию о ряде взрывов на территории непризнанного Приднестровья. Тамошние "власти" заявляют, что "следы террористических атак", которые произошли вчера и сегодня в регионе, ведут в Украину.

"РоSSия пытается дестабилизировать ситуацию в ПМР и намекает Молдове, чтобы ждала гостей. Плохая новость: если Украина не устоит, завтра враг будет у ворот Кишинева. Хорошая новость в том, что Украина обеспечит стратегическую безопасность в регионе. Однако должны работать как одна команда", – написал Подоляк в твиттере.

Росія намагається дестабілізувати ситуацію в «ПМР» та натякає Молдові, щоб чекала «гостей». Погана новина: якщо ?? не встоїть, завтра ворог буде біля воріт Кишинева. Хороша новина в тому, що ?? забезпечить стратегічну безпеку в регіоні. Втім, маємо працювати як одна команда.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 26, 2022

Напомним, в Приднестровье сегодня ночью подорвали две вышки связи. А 25 апреля сепаратистский регион заявил об обстреле здания своего министерства государственной безопасности.

В связи с этим президент Молдовы созвала заседание Высшего совета безопасности.

Мая Санду связала взрывы в Тирасполе с силами всередине Приднестровья, которые поддерживают войну. Она заявила, что Молдова не планирует блокаду Приднестровья, а выступает за мирный диалог и дипломатические решения.

Страна повышает уровень готовности и усиливает безопасность государственных учреждений, переговоры с Путиным не планируются.

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