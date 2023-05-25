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2023-05-25
Санду про арешт Путіна на території країни: "Молдова поважатиме рішення суду"
Путіна мають арештувати у 123 країнах світу, що ратифікували Римський статут чи визнали юрисдикцію МКС. Цей ордер буде діяти до кінця життя фігуранта.
© Майя Санду/Facebook
Президентка Молдови Майя Санду заявила, що країна виконає ордер на арешт російського президента Владіміра Путіна, якщо той приїде з візитом. Про це
Під час інтерв’ю у Санду запитали, чи арештують Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо він приїде до Молдови.
"Так. Республіка Молдова підписала угоду про кримінальний суд, і Молдова поважатиме рішення суду", — зазначила очільниця держави.
Михайло Яровенко, ZN.ua