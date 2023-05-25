Санду про арешт Путіна на території країни: "Молдова поважатиме рішення суду"

Путіна мають арештувати у 123 країнах світу, що ратифікували Римський статут чи визнали юрисдикцію МКС. Цей ордер буде діяти до кінця життя фігуранта.

© Майя Санду/Facebook

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що країна виконає ордер на арешт російського президента Владіміра Путіна, якщо той приїде з візитом. Про це повідомляє Euronews Romania, інформує ZN.ua .

Під час інтерв’ю у Санду запитали, чи арештують Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо він приїде до Молдови.

"Так. Республіка Молдова підписала угоду про кримінальний суд, і Молдова поважатиме рішення суду", — зазначила очільниця держави.