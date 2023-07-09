Молдова дякує українським військовим за мир на своїх теренах – Санду
Президентка сусідньої держави виступила зі зверненням до свого народу у 500-ий день вторгнення Росії на територію України.
Завдяки мужності українських військових, завдяки опору мирного населення України у Молдові нині панує мир. На цьому
Очільниця Молдови заявила, що Молдова залишається солідарною з Україною та зробить все, що в її силах, аби підтримати українців.
«Українцям були і будуть раді в нашій країні, - каже Санду. - Наші автомобільні та залізниці продовжать возити українську продукцію на свої ринки. Як частина міжнародного співтовариства ми об'єднаємо зусилля з Україною, щоб притягнути Росію до відповідальності за її військові злочини», інформує