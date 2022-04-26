Хотят обвинить Украину: РоSSия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения
РоSSийская Федерация готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения, чтобы обвинить в агрессии нашу страну.
Рашисты стягивают технику, а в Приднестровье звучат взрывы: онлайн событий войны 26 апреля
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, информирует
По информации ГУР, жителям непризнанной “Приднестровской молдавской республики” приходят смс-сообщения от имени якобы ВСУ и СБУ, с предупреждениями о “ракетном и артиллерийском” ударе.
“Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует провести эвакуацию гражданского населения в более безопасные регионы. Уверяем, Вооруженные Силы Украины не желают зла мирным жителям, однако оставшиеся в городах люди будут восприняты в качестве диверсионных групп и будут ликвидированы без предупреждения. Ровно в 19.00 будут проведены ракетные и артиллерийские обстрелы объектов на территории республики”, – говорится в фейковом сообщении.
Примечательно, что эту историю уже активно отрабатывают роSSийские пропагандисты.
В Минобороны заявили, что Украина не имеет никакого отношения к смс-рассылке, а все происходящее – очередная провокация роSSийских спецслужб против Украины и Молдовы.
Ранее в ГУР отметили, что РоSSийская Федерация начала дестабилизацию Молдовы, которая может завершиться военной агрессией против этой страны.
Как сообщал “Апостроф”, в непризнанном Приднестровье звучат взрывы на протяжении двух дней, но ответственность за них так никто и не взял.
Вместе с тем несколько дней назад в Минобороны РоSSии заявили, что вторая фаза спецоперации предусматривает выход к границе Приднестровья.
"Контроль над югом Украины даст ВС РФ еще один выход в Приднестровье, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", – заявил заместитель командующего Центрального военного округа РФ.