Хотят обвинить Украину: РоSSия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения

РоSSийская Федерация готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения, чтобы обвинить в агрессии нашу страну.

Рашисты стягивают технику, а в Приднестровье звучат взрывы: онлайн событий войны 26 апреля

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, информирует Апостроф.

По информации ГУР, жителям непризнанной “Приднестровской молдавской республики” приходят смс-сообщения от имени якобы ВСУ и СБУ, с предупреждениями о “ракетном и артиллерийском” ударе.

“Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует провести эвакуацию гражданского населения в более безопасные регионы. Уверяем, Вооруженные Силы Украины не желают зла мирным жителям, однако оставшиеся в городах люди будут восприняты в качестве диверсионных групп и будут ликвидированы без предупреждения. Ровно в 19.00 будут проведены ракетные и артиллерийские обстрелы объектов на территории республики”, – говорится в фейковом сообщении.

Примечательно, что эту историю уже активно отрабатывают роSSийские пропагандисты.

В Минобороны заявили, что Украина не имеет никакого отношения к смс-рассылке, а все происходящее – очередная провокация роSSийских спецслужб против Украины и Молдовы.

Ранее в ГУР отметили, что РоSSийская Федерация начала дестабилизацию Молдовы, которая может завершиться военной агрессией против этой страны.

Как сообщал “Апостроф”, в непризнанном Приднестровье звучат взрывы на протяжении двух дней, но ответственность за них так никто и не взял.

Вместе с тем несколько дней назад в Минобороны РоSSии заявили, что вторая фаза спецоперации предусматривает выход к границе Приднестровья.

"Контроль над югом Украины даст ВС РФ еще один выход в Приднестровье, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", – заявил заместитель командующего Центрального военного округа РФ.


Маргарита Лепс, Апостроф

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