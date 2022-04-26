Смерть тысяч своих солдат: в СНБО назвали три причины, зачем россия бомбит "Приднестровье"

В СНБО считают, что у роSSийских провокаций в "Приднестровье" есть три причины.

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны сообщает, что у россии есть несколько причин устраивать провокации в непризнанном Приднестровье.

Так, среди главных причин называют открытие дополнительного фронта в Одесской области. Такая ситуация вынудит ВСУ перетянуть силы в этом направлении, ослабив их в Николаевской области. Тогда "Приднестровью" уготован белорусский сценарий – поддержка россии без вступления в активную фазу войны.

Еще одной причиной считают оправдание рф своих действий в Украине. Обвинив в обстрелах в Тирасполе украинские вооруженные силы, россия, спасая своих, оправдывает вторжение в Украину и смерти тысяч своих солдат.

Также отмечают, что таким способом роSSийское командование пытается отвести внимание из Мариуполя, где на картах нашли очередные братские могилы. Таким образом россия "заметает следы" своих военных преступлений и геноцида украинского народа.