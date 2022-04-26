Министр обороны США заявил, что война РФ против Украины – это вызов свободным людям во всем мире

Министр Обороны США Ллойд Остин считает, что ставки войны РоSSии против Украины выходят за пределы нашего государства и даже Европы. Об этом он заявил на встрече более 40 стран на военной базе "Рамштайн" в Германии, где обсуждали помощь в усилении обороны Украины, пишет Главком .

“РоSSия ведет войну по своему выбору, чтобы потакать амбициям одного человека. Украина ведет войну по необходимости, чтобы защитить свою демократию, свой суверенитет и своих граждан. Но ставки выходят за пределы Украины и даже за пределы Европы. Вторжение РоSSии безосновательно, безрассудно и беззаконно. Это нарушение международного порядка, основанного на правилах», – подчеркнул Остин.

По его словам, война РФ против Украины – "это вызов свободным людям во всем мире".

Глава Пентагона отметил, что государства могут предоставить еще больше военной помощи для усиления обороноспособности Украины.

«Я хотел бы, чтобы сегодня вся эта группа уехала с общим, прозрачным пониманием требований безопасности Украины на ближайшую перспективу, поэтому мы собираемся продолжать двигаться в направлении неба и земли, чтобы удовлетворить их. И мы можем сделать еще больше через наши оборонно-промышленные базы, чтобы продолжать помогать Украине защищать себя еще эффективнее”, – заявил министр обороны США .

Он также добавил, что мужество и стойкость украинских военных захватывает весь мир.

“Украина проделала отличную работу, защищая свой суверенитет от неспровоцированного вторжения РоSSии. И доблесть и мастерство Украины войдут в военную историю. Вы знаете, что битва за Иводзиму длилась 36 дней. Сражение за Дугу длилось 40 дней. А Украина уже 62 дня отражает атаки роSSийских войск. Ваше сопротивление вдохновило свободный мир. Еще больше решимости НАТО и славы Украине», – подытожил Остин.