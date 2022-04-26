Умереть за 100 долларов в Украине: фото "флешмоба" со вдовами оккупантов

Некоторым женам оккупантов РФ, ликвидированных на войне в Украине, начали выдавать компенсации. Сумма такой выплаты – 10 тысяч рублей. Не очень инстаграмно, но сфотографироваться все равно нужно.

"Апостроф" показывает фото вдов роSSийских оккупантов, которые не дождались миксера и сережек, но получили свои 10 тысяч рублей.

Неизвестно, кто именно выдает эти деньги, отмечается, что их собрали "с помощью друзей". Каждую вдову, которая получается деньги, фотографируют для отчета, публикуемого в социальной сети "Вконтакте", информирует Апостроф.


Инна Погрибная, Апостроф

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