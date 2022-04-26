Умереть за 100 долларов в Украине: фото "флешмоба" со вдовами оккупантов

Некоторым женам оккупантов РФ , ликвидированных на войне в Украине, начали выдавать компенсации. Сумма такой выплаты – 10 тысяч рублей. Не очень инстаграмно, но сфотографироваться все равно нужно.

"Апостроф" показывает фото вдов роSSийских оккупантов, которые не дождались миксера и сережек, но получили свои 10 тысяч рублей.