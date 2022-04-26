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2022-04-26
В Мариуполе рашисты продолжают бомбить "Азовсталь" с мирными жителями: фото
В Мариуполе роSSийские оккупанты продолжают бомбить завод "Азовсталь" с мирными жителями.
Об этом сообщают украинские СМИ, информирует
Как свидетельствуют снимки, опубликованные в Sky News, над заводом, где в подвалах прячутся мирные жители, в том числе дети, заметили черный дым.
На кадрах сняли, как клубы густого черного дыма поднимаются над мариупольским предприятием. Точные причины его возникновения не указываются.
Также пользователи публикуют фотоштурм "Азовстали".
Ксения Срибнянская, Апостроф