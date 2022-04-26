В Мариуполе рашисты продолжают бомбить "Азовсталь" с мирными жителями: фото

В Мариуполе роSSийские оккупанты продолжают бомбить завод "Азовсталь" с мирными жителями.

Об этом сообщают украинские СМИ , информирует Апостроф .

Как свидетельствуют снимки, опубликованные в Sky News, над заводом, где в подвалах прячутся мирные жители, в том числе дети, заметили черный дым.

На кадрах сняли, как клубы густого черного дыма поднимаются над мариупольским предприятием. Точные причины его возникновения не указываются.

Также пользователи публикуют фотоштурм "Азовстали".